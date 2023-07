Frau Stern, Sie haben einen Dokumentarfilm über Barbie gedreht. Von der Puppe hat der US-Hersteller Mattel bis heute über eine Milliarde Exemplare verkauft. Wieso ist Barbie auch kulturell ein bedeutsames Phänomen?

Barbie ist ja nicht nur ein allgegenwärtiges Spielzeug, sondern eine Art rituelles Objekt, ein Kultgegenstand ähnlich wie die Steinfiguren aus der Antike, die in Höhlen gefunden wurden. Stellen Sie sich vor, wir würden in einer Welt leben, in der Barbie tot wäre. Was würden Sie einem Kind antworten, das fragt, was eine Barbiepuppe war? Ich habe keine Antwort darauf, aber ich weiss, dass Barbie eine Ikone ist.