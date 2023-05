Kundgebung in Winterthur – Ken Jebsen und die Freiheitstrychler kommen – Linksaussen ruft zur Gegendemo auf Freiheitstrychler, Massnahmenkritiker, Ken Jebsen und eine linke Gegendemonstration: Winterthur steht ein unruhiger Sonntag bevor. Gregory von Ballmoos

Bei der letzten Demo von Urs Hans im Oktober 2022 kamen gemäss Polizeiangaben rund 600 Personen. Foto: Enzo Lopardo

Am Sonntag wird in Winterthur wieder demonstriert. Für Frieden, Neutralität, Souveränität und Freiheit. Beim «Freiluft-Kongress» wird ein ähnliches Publikum angesprochen wie bei den Corona-Massnahmen-Demos. Sie haben auch denselben Organisator: Urs Hans, Landwirt aus Turbenthal und ehemalige Kantonsrat (parteilos). Corona werde zwar auch ein Thema sein, so Hans. Doch der Hauptgrund für die Kundgebung ist diesmal der Krieg in der Ukraine.