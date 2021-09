Freizeit in Winterthur – Kesselhaus wird zum Bowlingcenter Im Kesselhaus eröffnet ein Entertainment-Center mit Bowlingbahn, Sportbar und Gamezone. Ab Samstag knallen und fallen die Pins. Tamara Stalder , Till Hirsekorn

14 Bowlingbahnen stehen im Kesselhaus bereit, …

Foto: Marc Dahinden … wo einen der Muskelprotz Hulk empfängt.

Foto: Marc Dahinden Gut gelegen in der Nähe des Bahnhofs, am Rand des Sulzerareals: Das Kesselhaus in Winterthur.

Es ist eine andere, schrille Welt, in die man bald im Kesselhaus absteigen kann. Eine Welt voller Entertainment. Überall flimmert und flackert, blinkt und tönt es: Von der beleuchteten Treppe, den zig Bildschirmen an den Wänden oder den Lämpchen an den Spieltischen. Begrüsst wird man von der Filmfigur Hulk. Der grüne muskelbepackte Riese türmt sich brüllend vor dem Regal voller Bowlingschuhe auf. Willkommen in Winterthurs neuem Bowlingcenter!

Am Samstag eröffnet die Blue Entertainment AG, die dort bereits das Kino betreibt, ein Entertainment-Center mit Bowling, Sportbar und Gamezone. Die Dimensionen sind beachtlich: Auf 3000 Quadratmetern gibt es Karaoke, 4 Billardtische, 14 Bowlinglanes und über 20 Spielautomaten, darunter Dart, Basketball und Airhockey. Sogar über dem Pindeck hängen Bildschirme. Dort, wo die 15 Pins stehen, die es umzukegeln gilt. Lenkt das nicht ab? «Nein, wer fokussiert ist, sieht nur die Pins», sagt Philippe Täschler von Blue Entertainment. So werde es den wartenden Spielern und Gästen nicht langweilig. Sie können es sich auch vor der Bowlingbahn in Kinositzen bequem machen.