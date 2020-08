Gegen Basel auf Matchblatt – Kevin Bozon bleibt beim EHCW Der EHC Winterthur hat den Vertrag mit Kevin Bozon um ein Jahr verlängert. Urs Kindhauser

Kevin Bozon (rechts) wird seine vierte Saison mit dem EHCW bestreiten. Foto: Heinz Diener

Kevin Bozon ist ein Gesicht, das man in Winterthur mittlerweile kennt. Denn der bei Servette und Lugano ausgebildete Stürmer hat bereits die letzten drei Saisons in der Zielbau-Arena bestritten. In 119 Partien ist er schon für den EHCW im Einsatz gewesen. Letzte Saison kam er in 46 Spielen auf 26 Skorerpunkte. Das heisst: Er zeichnet sich auch durch eine gewisse körperliche Robustheit aus. Denn er fehlte 2019/20 nur in zwei Matches.

Bozon ist der 14. Stürmer im deutlich verjüngten Kader des EHCW. Also kommt dem mittlerweile 24-Jährigen auch eine Rolle zu, die mehr Verantwortung beinhaltet als bisher. Heute Abend steht er im Testspiel gegen den EHC Basel aus der Mysports League bereits auf dem Matchblatt. Der Match beginnt in der Zielbau-Arena um 20 Uhr.