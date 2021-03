Kiesabbau in Lindau – Kiesgruben-Gegner erhalten Verstärkung Der Kiesabbau in Tagelswangen rückt näher. Er wird die Landschaft für Jahrzehnte umpflügen. Die Opposition dagegen gibt nicht auf. Und erhält nun Verstärkung aus Bassersdorf. Christian Felix

Blick auf die geplante Kiesgrube westlich von Tagelswangen, das rechts zu sehen ist. Foto: Madeleine Schoder

Ein Blick ins Jahr 2021: Die ganze Agglomeration Zürich-Winterthur ist überbaut. Die ganze Agglomeration? Nein! Ein kleines Stück Landschaft hat sich noch gehalten. – So könnte die Geschichte um die geplante Kiesgrube in Tagelswangen bei Lindau beginnen, in Anlehnung an die französische Comic-Reihe «Astérix».

Die Tagelswanger beziehungsweise deren Interessengemeinschaft (IG) Kiesgrube-Nein wehren sich ebenso hartnäckig gegen den Kiesabbau wie einst die Gallier gegen die Römer. Nur fehlt ihnen der Zaubertrank, der Astérix im Comic übermenschliche Kraft verleiht.