Russland hat strategisch wichtiges Terrain verloren: Ein zerstörter Panzer in der Nähe der zurückeroberten Stadt Balaklija. Foto: Juan Barreto (AFP)

50 Kilometer sei die Ukraine innert weniger Stunden in russisch kontrolliertes Gebiet vorgestossen, man habe 2000 Quadratkilometer Terrain zurückerobert, sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Und dabei handelt es sich nicht etwa um Niemandsland zwischen den Fronten, das nicht besonders wichtig ist, sondern um zentrale Nachschubwege im Nordosten der Ukraine, welche die russische Offensive in der Region Donezk unterstützen. Es sind praktisch über Nacht Städte gefallen, für die Russland wochenlang mit hohen Verlusten gekämpft hat. Moskau hat den Rückschlag eingeräumt, die Truppen würden für den Kampf in Donezk neu gruppiert, heisst es lakonisch.