Mit Backrezepten auf Reisen – Kiewer Torte In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Kiewer Torte. Heidrun Pschorn

Kiewer Torte: Mit einer Schokoladen-Buttercreme gefüllt. Foto: Heidrun Pschorn

Die Kiewer Torte wurde 1956 in der Karl-Marx-Süsswarenfabrik erfunden. Heute ist das die Roshen Corporation. Jeden Monat werden über 300’000 Torten in der Fabrik hergestellt. Im Jahr könnte jeder Einwohner von Kiew und der Region eine Torte essen. Der Legende nach vergassen Konditoren, Eiweiss für das Biskuit in den Kühlschrank zu stellen. Um den Fehler der Kollegen zu verheimlichen, bestrichen der damalige Abteilungsleiter und seine Assistentin die Eiweissböden mit einer Buttercreme und verzierten sie mit floralen Ornamenten. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Baiser:

6 Eiweiss (L)

Prise Salz

200 g Zucker

½ Abrieb einer Bio-Zitrone

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Bio-Zitronensaft

50 g Mehl

140 g Cashewnüsse

Buttercreme:

5 Eigelb

120 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 EL Speisestärke

3,5 dl Milch

100 g Schokolade (85%)

2 EL Wodka optional

250 g Butter

Krokant:

80 g Zucker

1 EL Butter

80 g gehackte Walnüsse

Die Kiewer Torte gehört zu den beliebtesten Backwaren. Foto: Heidrun Pschorn

Zubereitung Baiser:

Den Backofen auf 140 Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Zwei Kreise mit einem Durchmesser von 20 cm auf das Backpapier zeichnen. Cashewnüsse grob hacken und in einer Pfanne rösten. Das Eiweiss sauber vom Eigelb getrennt mit einer Prise Salz steif schlagen und löffelweise 100 Gramm Zucker mit dem Vanillezucker beigeben und weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Zitronenabrieb und Zitronensaft dazugeben und nur noch kurz weiterschlagen. In einer anderen Schüssel Mehl, 100 Gramm Zucker und die gehackten Cashewnüsse mischen. Anschliessend vorsichtig in die Eischneemasse unterheben. Die Baisermasse auf die zwei eingezeichneten Kreise verteilen. Die zwei Böden ca. 75 bis 90 Minuten lang backen. Den Backofen ausschalten und die Baiserböden im leicht geöffneten Backofen auskühlen lassen.

Zubereitung Buttercreme:

Milch in einem Topf zum Kochen bringen. In einem anderen Topf das Eigelb mit dem Zucker, Vanillezucker und der Speisestärke mit dem Schwingbesen verquirlen. Die kochende Milch langsam unter ständigem Rühren zu der Eigelbmasse geben. Zurück in den Topf giessen und leicht köchelnd zu einer Creme rühren. Vom Herd nehmen und die gehackte Schokolade hinzufügen und glatt rühren. Optional kann noch Wodka beigefügt werden. Creme mit einer Frischhaltefolie abdecken und abkühlen lassen. Die zimmerwarme Butter so lange schlagen, bis sie heller und cremiger geworden ist. Löffelweise die Schokoladencreme dazugeben und weiterschlagen.

Zubereitung Krokant:

Zucker in einer Pfanne schmelzen. Butter hinzugeben und hellbraun karamellisieren. Die gehackten Walnüsse dazugeben und kurz umrühren. Die Nüsse auf ein Stück Backpapier flach darauf legen und auskühlen lassen. Nach dem Abkühlen den Krokant fein hacken.

Traditioneller ukrainischer Kuchen mit Cashewnüssen. Foto: Heidrun Pschorn

Fertigstellung Torte:

Einen Boden mit der Buttercreme bestreichen. Den zweiten Boden darauf setzen und die restliche Creme auf die ganze Torte und seitlich verteilen und schön streichen. Mit dem Krokant verzieren. Die Torte bis zum Verzehr in den Kühlschrank stellen.

Tipp: Die Böden können am Vorabend gebacken werden!

