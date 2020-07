Reality-Stars auf Social Media – Kims Bitte um Mitgefühl: «Kanye ist brillant, aber kompliziert» Nachdem der Rapper über ein Dutzend Tweets abgesetzt hatte, nimmt ihn seine Ehefrau Kim Kardashian West in Schutz.

Die Ehefrau spricht zum Reporter, der Mann hört äusserst aufmerksam zu: Kim Kardashian und Kanye West anlässlich eines Mode-Events in New York. (Archiv) Foto: Keystone

Nach einer Reihe verwirrender Tweets von Rap-Superstar Kanye West hat seine Ehefrau Kim Kardashian öffentlich Stellung bezogen. «Er ist ein brillanter, aber komplizierter Mensch, der neben dem Druck, Künstler und Schwarzer zu sein, den schmerzhaften Verlust seiner Mutter erlebt hat und mit dem Druck und der Isolation umgehen muss, die seine bipolare Störung verstärkt», schrieb die 39-jährige Reality-TV-Darstellerin am Mittwoch bei Instagram. Diejenigen, die dem Musiker nahe stünden, wüssten, dass seine Worte nicht immer mit seinen Absichten übereinstimmten.

Der 43-Jährige Musiker hatte zuletzt mehrfach Tweets mit kruden und kaum verständlichen Botschaften abgesetzt, von denen ein Grossteil offenkundig später wieder gelöscht wurde. Dabei ging es wiederholt um Vorwürfe gegen seine Frau. In einer Botschaft war auch die Rede davon, dass West sich von Kardashian scheiden lassen wolle.

West hatte vor einigen Wochen auch angekündigt, für die US-Präsidentschaft kandidieren zu wollen. Bei einer Bipolaren Störung handelt es sich um eine psychische Erkrankung mit extremen Schwankungen unter anderem der Stimmung und des Antriebs. Der Rapper hatte in mehreren Interviews über seine Krankheit geredet, sie später aber eine «Fehldiagnose» genannt.

Kardashian bat die Öffentlichkeit auf Instagram jetzt um Mitgefühl, das die Familie brauche, um durch diese Zeit zu kommen. Auch andere Prominente unterstützten West öffentlich – so sprach sich seine Musikerkollegin Demi Lovato (27) gegen die Blossstellung des Rappers auf Twitter aus. «Es wäre besser, wenn die Leute für eine psychisch erkrankte Person beten würden, statt nur Memes zu erstellen», schrieb sie. Memes sind humoristische, teils sarkastische Schnipsel, die über Social Media verbreitet werden.

Eine manische Episode sei keine Grundlage für Witze, schrieb Sängerin Halsey (25) auf Twitter. «Wenn du kein Verständnis oder Mitgefühl aufbringen kannst, dann sag lieber nichts.» Sie selbst geht offen damit um, «seit zehn Jahren» als bipolar diagnostiziert zu sein, wie sie in einem Tweet noch einmal betonte. Schauspielerin Jamie Lynn Spears (29) teilte Halseys Tweet am Dienstag auf ihrem Instagram-Account. Wenn man selbst oder ein Familienmitglied mit einer psychischen Erkrankung zu tun habe, setze man den Schutz der Privatsphäre an oberste Stelle. «Wir müssen lernen, das auch als Gesellschaft umzusetzen», teilte sie mit.

( SDA )