Musiktheater in Pfungen – Kinder bringen die grosse Politik auf die Bühne Vierzig Kinder studieren diese Woche in Pfungen das Musiktheater «En Thron für Alli» ein. Die erste Aufführung findet am Freitag statt. Fabienne Grimm

Das Musiktheater «En Thron für Alli» handelt von einem Land, das in verschiedene Bezirke aufgesplittert ist, die kulturell sehr verschieden sind. Als die Königin stirbt, beginnt die Suche nach einer Nachfolge, und ein Umdenken findet statt. Foto: Roger Hofstetter

In der Mehrzweckhalle Seebel in Pfungen herrscht Aufregung. «Wo ist der Bürgermeister?», ruft Simone Pries und schaut dann fragend in die Gesichter der Kinder, die sich in einem Kreis versammelt haben. «Der fehlt», antwortet ein Mädchen mit blondem Haar und zuckt mit den Schultern. Geschwind verlässt Pries den Raum und kommt kurz darauf mit einem Mädchen im Schlepptau zurück. Nun, da der Bürgermeister gefunden ist, können die Proben beginnen.