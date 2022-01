Interview mit Life Coach aus Elsau – «Kinder denken: Entspannung? Ui nein, wie mühsam!»

Weshalb brauchen Kinder extra einen Kurs für Entspannung?

Die Kinder von heute stehen unter enorm vielen Einflüssen. Im Moment passiert so viel, was Anspannung auslösen kann. Von der Schule, aber auch aus dem Privatleben kommt Druck, und dauernd werden Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol ausgeschüttet. Die Eltern wünschen sich, dass ihre eigenen Kinder mindestens so gut oder am liebsten noch besser sind als andere Kinder.