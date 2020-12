Brand in Guntershausen – Kinder sammeln Spenden für Vater, der alles verloren hat Mit dem Haus in Guntershausen verbrannte vor zwei Wochen auch sein gesamtes Hab und Gut. Nun sammeln die Kinder des betroffenen IV-Rentners Spenden. Nicole Döbeli

Das Haus mit Werkstatt in Guntershausen brannte Mitte Dezember komplett aus. Foto: BRK News

Am 14. Dezember brannte in Guntershausen ein Wohnhaus samt angrenzender Werkstatt komplett nieder. Die Rauchsäule war weitherum zu sehen, und die Kantonspolizei Thurgau gab zwar am späteren Nachmittag Entwarnung bezüglich Verletzten oder Todesopfer, die Feuerwehren von Aadorf und Frauenfeld konnten jedoch nichts mehr retten. Der Schaden wurde auf mehrere Hunderttausend Franken beziffert. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Nur das Auto blieb ihm

Im Haus gewohnt hatte der Vater von Sabrina K., die gegenüber «20 Minuten» erzählte, dass ihr Vater beim Brand seinen gesamten Besitz verloren habe: «Er hat jetzt kurz vor Weihnachten sein ganzes Hab und Gut verloren. Er hat nur noch sein Auto und die Kleider, die er anhatte.» Vom Feuer erfahren habe sie durch ihre Mutter, sie sei sehr froh, dass ihrem Vater körperlich nichts passiert sei.