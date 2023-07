Fliegende Kühe kommen in den Lieblingsliedern meiner Tochter nicht vor, aber eine wütende Ziege. Illustration: «Landbote»

Ich habe in den letzten 24 Stunden mindestens 276-mal «Det äne am Bergli» gesungen. Dies nicht, weil ich eins an der Waffel habe oder mir das Lied besonders gefällt. Meine zweijährige Tochter befiehlt mir das so. Ich muss ständig diese alten Schweizer Kinderlieder singen.

Wenn man ununterbrochen «Roti Rösli im Garte» und «Räge-, Rägetröpfli» trällert, kommt man nicht umhin, auf den Text zu achten. Das hat gleich mehrere Nachteile: Erstens sind diese Kinderlieder unglaubliche Ohrwürmer. Auch wenn ich kurzzeitig von meinen Vorsingpflichten erlöst bin, tönt es in meinem Kopf pausenlos: «Wenn eine tannigi Hose hät und hagebuechig Strümpf …»

Zweitens beginnt man sich zu fragen, welches dieser Lieder wohl pädagogisch wertvoll ist. Vielleicht: «De Töff vom Polizist, de hät es Loch im Pneu»? Darin lernt meine Tochter drei italienische Automarken und dass sie geplatzte Reifen mit Kaugummi flicken kann. Besser: «S Ramseiers wei go grase. Wohl uf de gümmelige Bärg.» Den Informationsgehalt hier zu vermitteln, gestaltet sich allerdings schwierig, da ich ihn selbst nicht verstehe.

Dann halt: «Es wott es Fraueli z Märit ga.» Darin geht es um eine Frau, die auf den Markt geht und ihren Mann zu Hause lässt. Hans soll unterdessen auf die sechs (!) Kuchen im Ofen aufpassen und den Hühnern «d Eier griife». Welche Fragen sich mir hier stellen, lasse ich jetzt weg. Richtig spannend wird es in den nächsten Strophen. Als die Frau nach Hause kommt, sind die sechs (!) Kuchen gegessen, und der Hahn hat sein Ei verlegt (auch hier: Fragen).

Und was tut die Frau? Sie packt den Ehegatten am Bart und wirft ihn in den Garten. Hans flüchtet zum Nachbar Chasper und bittet diesen um Hilfe: «Chasper, mir müend zämestah. D Frau wott mir de Grind verschlah.» Doch der Chasper hat kein Verständnis. «Hans, du muesch dich nöd beklage, mini hät mern scho verschlage. Tra la la la la la la la.»

Was meine Tochter entwicklungs­psychologisch aus diesem Lied mitnimmt, ist mir zu kompliziert. Ist das jetzt gewaltverherrlichend? Oder feministisch? Und ist da etwa Tierquälerei im Spiel? Ich bleibe lieber bei der weissen Geiss «det äne am Bergli», die den Bauern haut. Wobei, dort heisst es am Ende: «Ich chauf mer e bruni, die haut mer e keis.» Was das wohl bedeutet?

