Kolumne Lomo – Kinderratschläge Ein salopper Ratschlag seines Sohnes erinnert den Kolumnisten an längst verdrängte Nächte an dessen Bettchen. Johannes Binotto

In der letzten Folge der Familienserie, die meine Frau und ich zusammen mit unseren Söhnen gerne schauen, ging es um Kleinkindererziehung. Archivfoto: Key

Der gemeinsame Fernsehserienkonsum ist auch Psychotherapie. Nicht selten passiert hier, was Freud «Wiederkehr des Verdrängten» nannte.

So ging es in der Familienserie, die meine Frau und ich zusammen mit unseren Söhnen gerne schauen, vorgestern um Kleinkindererziehung und die sogenannte Ferber-Methode. Diese soll Babys zum Durchschlafen erziehen, indem man sie auch mal in ihrem Bettchen weinen lässt und nur in Abständen ins Kinderzimmer geht, auf dass die Kinder sich so selbst beruhigen lernen.

«Jawoll, so muss man es machen!», sagte beim Anblick dieser Methode unser älterer Sohn, der sich in seiner aktuellen Lebensphase und Lehrausbildung ohnehin mehr für korrekt laufende Computersysteme als für unberechenbare Kinder interessiert. Das sei ja sonst gar nicht auszuhalten, dieses nervige Geschrei, meinte er, und müsse mit etwas mehr Regeln in den Griff zu bekommen sein.

Ich verschluckte mich dabei an meinem Feierabendbier und kriegte einen Hustenanfall. Mein Sohn konnte sich ganz offensichtlich nicht daran erinnern, dass in unserer Familie vor allem bei einer Person weder die Ferber- noch irgendeine andere Einschlaf- und Beruhigungsmethode funktionierte und diese Person war er selber.

Wie hatte ich einst einen Elternratgeber nach dem andern durchforstet auf der Suche nach Tricks, die es uns erlauben würden, mal in anderer Form zur Ruhe zu kommen, als aus purer Erschöpfung. Nicht nur mein Sohn, sondern auch ich, der entnervte Vater, schliefen gerne tränenüberströmt ein, er im, ich neben dem Bettchen mit zu ihm durchs Gitter gesteckten und dabei allmählich absterbendem Arm.

Und wenn ich mich nach einer Stunde unbequemen Liegens dann doch ins eigene Bett schleichen wollte, wachte er sofort auf, und das ganze Theater ging in den nächsten Akt. Und jetzt sitzt derselbe Bub als junger Mann neben mir und gibt mir Ratschläge zum Umgang mit schreienden Kindern.

Na warte Freundchen, dachte ich, wenn du mal eigenen Nachwuchs hast. Aber so ungerecht wie die Welt ist, wird er wahrscheinlich dereinst Kinder haben, die gleich von Anfang an wie Engelchen durchschlafen. In dem Fall werde dann halt ich als Grossvater des Nachts vorbeikommen und etwas bei ihm herumplärren. Nur so der Fairness wegen. Mal schauen, wie gut die Ferber-Methode bei mir funktioniert.

