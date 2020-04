Stapo ermittelt – Kioskmitarbeiterin per Telefon betrogen Ein Betrüger gab sich gegenüber einer Kioskmitarbeiterin am Telefon als Geschäftsführer aus und verlangte Codes von Wertkarten. Er erbeutete über 1000 Franken. Gregory von Ballmoos

Eine Kioskmitarbeiterin wurde von einem Mann hinters Licht geführt. Foto: Urs Jaudas

Ein Telefonbetrug der anderen Art spielte sich am Mittwoch in Winterthur ab. Ein Betrüger rief in einer Kioskfiliale an und gab sich als deren Geschäftsführer aus. Er verlangte von der Mitarbeiterin Codes für Wertkarten, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt. Denn mit den Karten gebe es Probleme, die nur er als Geschäftsführer lösen könne. Diese Scharade spielte er so glaubhaft, dass die Mitarbeiterin ihm vertraute und ihm die Codes durchgab. Die Wertkarten hatten einen Wert von über 1000 Franken.

Die Frau meldete sich darauf auf der Polizeiwache, wie es in der Mitteilung heisst. Erste Abklärungen durch die Stadtpolizei Winterthur ergaben, dass es sich beim Mann mutmasslich um einen Betrüger handelt. Er kam durch Vortäuschen von falschen Tatsachen und einer falschen Identität an die Codes. Die Stadtpolizei Winterthur hat weitere Ermittlungen aufgenommen.