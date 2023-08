Kirchenrat streicht Prozente in Dägerlen – Kirche kämpft um Pensum von Pfarrerin Der kantonale Kirchenrat hat der reformierten Kirche Dägerlen keine zusätzlichen Pfarrstellenprozente bewilligt. Nun will die Gemeinde diese mit eigenen Mitteln finanzieren. Fabienne Grimm

Der kantonale Kirchenrat hat der Kirche Dägerlen Pfarrstellenprozente gestrichen. Foto: Madeleine Schoder

Das Pfarramt der reformierten Kirche Dägerlen sei an die «Grenzen des Machbaren» gestossen. Dies schreibt die Kirchenpflege in einer Weisung zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung, die am 27. August stattfindet. Der Grund: In den letzten Jahren hat der Kirchenrat, die Exekutive der Zürcher Landeskirche, die ordentlichen Pfarrstellenprozente in Dägerlen stetig reduziert – von einst 80 Prozent im Jahr 2011 bis auf 50 Prozent zu Beginn der Amtsdauer 2020 bis 2024. Die Prozente werden grundsätzlich an der Anzahl Mitglieder gemessen. In Dägerlen sei es aber nicht primär wegen eines Mitgliederschwundes zu einer Reduktion gekommen, sondern wegen einer Änderung bei der Zuordnung der Stellenprozente, sagt Kirchenpflegepräsident Alexander Flisch auf Anfrage.