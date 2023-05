Reformierte Kirche Seuzach – Kirchenpflege stellt nachts die Glocken ab Die Glocken der reformierten Kirche Seuzach läuten aus Rücksicht auf die Anwohnerschaft in der Nacht bald nicht mehr. Roger Meier

Soll ab Mitte Mai nachts niemanden mehr stören: Die reformierte Kirche in Seuzach. Foto: Madeleine Schoder

Ab Mitte Mai werden die Glocken der reformierten Kirche Seuzach nachts von 22 bis 6 Uhr nicht mehr läuten. So hat es die Kirchenpflege Seuzach-Thurtal beschlossen. Sie wolle damit auf diejenigen Rücksicht nehmen, die in unmittelbarer Nähe der Kirche in ihrem Schlaf gestört werden, schreibt sie auf ihrer Webseite.