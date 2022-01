Reformierte Kirchen Dättlikon und Pfungen – Kirchgemeinden wagen zweiten Fusionsversuch

Abo «Wenn eine Fusion nicht erwünscht ist, ist sie auch keine Option»

Die Kirchgemeinden sollen sich zusammentun. So will es das Projekt Kirchgemeinde plus. Der Weg gestaltet sich zäh, der Kirchenrat ist mit dem Vorwurf konfrontiert, es fehle ihm eine Strategie. Projektleiter Matthias Bachmann nimmt Stellung.