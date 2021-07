«Expressionismus Schweiz» – Kirchner und die Schande des Kunstvereins Das Kunstmuseum Reinhart am Stadtgarten zeigt eine beeindruckende Übersichtsschau zum Expressionismus. Sie legt auch die Borniertheit der einstigen Winterthurer Sammler-Elite bloss. Adrian Mebold

Zu expressiv für den Kunstverein: Ernst Ludwig Kirchner: «Davos im Schnee», 1923. Kunstmuseum Basel . Foto: PD

Die feine Winterthurer Gesellschaft liebte und sammelte die delikate Farbigkeit der französischen Impressionisten und ihrer Nachfolger. Das waren die gloriosen Jahre, als 1916 das Kunstmuseum Winterthur eingeweiht wurde. Das war aber auch die Blütezeit des Expressionismus in Deutschland und der Schweiz. Dieser bedeutenden Avantgardebewegung ist nun eine grossartige und facettenreiche Schau gewidmet, die sich auf die Akteure in der Schweiz konzentriert.

Die Ausstellung passt perfekt zur aktuellen Zeitstimmung mit den durch Corona bedingten gesellschaftlichen, politischen und arbeitsweltlichen Umbrüchen. Wie Seismografen registrierten bereits vor hundert Jahren Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) in Dresden und Berlin sowie Paul Camenisch, Albert Müller und Hermann Scherer in Basel die individuellen und kollektiven Krisen in einer durch Kriege und politische wie industrielle Revolutionen aus dem Gleichgewicht gebrachten Gesellschaft.