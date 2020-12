Spitäler werben um Personal – Kispi erhöht Löhne in der Intensivpflege Das Kinderspital hat Schwierigkeiten, sämtliche Stellen in der Intensivpflege zu besetzen. Der Jahreslohn für die gesuchten Expertinnen steigt um rund 5000 Franken. Patrick Gut

Findet das Kispi nicht genügend Expertinnen für Intensivpflege, müssen Plätze unbesetzt bleiben und im schlimmsten Fall Kinder abgewiesen werden. Foto: Universitäts-Kinderspital Zürich

Das Universitäts-Kinderspital Zürich kämpft mit dem Fachkräftemangel in der Intensivpflege. Die Situation dürfte sich im Hinblick auf den Neubau in Zürich-Lengg, der 2023 bezogen wird, noch akzentuieren. Dann will das Kispi nämlich zusätzliche Intensivpflegeplätze in Betrieb nehmen.

Auch die zwölf Ausbildungsstellen für das Nachdiplomstudium in Intensivpflege, die das Kispi permanent anbietet, reichen nicht aus, um genügend Mitarbeitende rekrutieren zu können.

Als Sofortmassnahme wird das Kispi die Löhne für Pflegefachpersonen der Intensivpflege anheben. Die Lohnbandbreite für ein 100%-Pensum steigt von einem Jahreslohn von aktuell 87’000 bis 103’000 Franken auf neu 92’000 bis 110’000 Franken, abhängig vom Alter und der Berufserfahrung.