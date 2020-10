Stellenabbau in Winterthur – Kistler streicht knapp 30 Jobs Die Kistler-Gruppe will weltweit 190 Stellen abbauen, davon rund 30 am Hauptsitz in Winterthur. Delia Bachmann

Im letzten November durfte Rolf Sondergger (zweiter von links) noch den Stellenschafferpreis der Stadt Winterthur entgegen nehmen. Heute kündigt die Firma nun einen Stellenabbau an. Archivfoto: Marc Dahinden

Vor einem Jahr gewann die Kistler Instrumente AG noch den Stellenschafferpreis – zum vierten Mal seit 2012. Damals stellte die Gruppe insgesamt 46 neue Mitarbeitende an. Mehr als jede andere Firma in Winterthur. Nun kündigt die Weltmarktführerin der dynamischen Messtechnik einen grösseren Stellenabbau an. Weltweit werden 190 Jobs gestrichen, in der Schweiz am Hauptsitz in Winterthur sind knapp 30 Stellen betroffen. Es werde ein Sozialplan erarbeitet.