Abstimmung vom 15. Mai – Kläranlage Ellikon kann sich neu organisieren Die Stimmberechtigten der Gemeinden Dinhard, Ellikon an der Thur und Rickenbach sagten alle Ja zur Umwandlung des Abwasserzweckverbands in eine interkommunale Anstalt. Fabienne Grimm

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Ellikon an der Thur wird in eine interkommunale Anstalt umgewandelt. Archivfoto: Heinz Diener

Der Zweckverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Ellikon an der Thur wird aufgelöst und neu als Interkommunale Anstalt (IKA) ARA Thurtal organisiert. Das haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Ellikon an der Thur, Rickenbach und Dinhard am Sonntag mit 1479 Ja- zu 102 Nein-Stimmen entschieden. Die Stimmbeteiligung lag insgesamt bei knapp 42 Prozent.

Bei der Umwandlung der ARA handelt es sich in erster Linie um eine rechtsformale Änderung. Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, das per 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, hätte der Zweckverband seine Verbandsstatuten anpassen müssen.

Anpassung des Staatsvertrags wäre nötig gewesen

Eine solche Revision wäre aber aufgrund der vielen involvierten Gemeinden aus zwei verschiedenen Kantonen nur sehr schwer durchführbar gewesen und hätte eine Anpassung des entsprechenden Staatsvertrags zwischen den Kantonen Thurgau und Zürich mit sich gebracht. Die ARA Ellikon an der Thur klärt das Abwasser von rund 8500 Personen (Stand 2020) aus den Gemeinden Ellikon, Dinhard, Rickenbach, Wiesendangen, Gachnang, Uesslingen-Buch und Frauenfeld.

Wie Zweckverbandspräsident Andy Karrer im Vorfeld der Abstimmung gegenüber dieser Zeitung sagte, ist eine IKA dagegen die geeignete Form, die Zusammenarbeit in Zukunft zu gestalten. Trägergemeinden der neuen Körperschaft IKA ARA Thurtal sind Ellikon, Rickenbach und Dinhard. Wiesendangen, Gachnang, Uesslingen-Buch und Frauenfeld liefern nur geringe Abwassermengen und sind Anschlussgemeinden mittels Anschlussvertrag. Das Frauenfelder Parlament hat den Anschlussvertrag bereits genehmigt.

