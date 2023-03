Abstimmung im Flaachtal – Kläranlage wird saniert: Gemeinden nehmen Kredit von über zwei Millionen an Mit einem deutlichen Ja haben die fünf Flaachtaler Gemeinden der Sanierung der ARA am Sonntag zugestimmt. Tanja Hudec

Nun wird der Asphalt geflickt: Dank der Annahme des Kredits für die Sanierung der Kläranlage in Flaach können die Löcher im Platz behoben werden. Foto: Roger Hofstetter

Die klaffenden Löcher zwischen den Klärbecken der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Flaach verschwinden bald. Der Platz wird für über 700’000 Franken saniert. Dies haben die fünf Zweckverbandsgemeinden Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken am Sonntag mit 770 zu 38 Stimmen an der Urne entschieden.

Für 310’000 Franken entsteht ausserdem ein neues Gebäude und die darin enthaltene Elektronik wird aus Altersgründen ersetzt. Dazu waren 1,125 Millionen Franken veranschlagt. Der angenommene Gesamtkredit, der eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach beinhaltet, liegt somit bei 2,264 Millionen Franken.



Bei dem Geld handelt sich nicht um Steuergeld. Es stammt aus der Spezialfinanzierung der Haushalte der Abwassergebühren. Die Kosten werden entsprechend der Einwohnerzahl unter den Flaachtaler Gemeinden aufgeteilt.

