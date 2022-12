Adventskalender 12 – Klare Stimmen und heisser Glühwein am Rhein Nach einem stimmungsvollen Adventskonzert in der schönsten aller unbeheizten Kirchen kam der heisse Glühwein genau richtig. Dagmar Appelt

«Advent, Advent», singt der gemischte Chor Rheinau. Das prunkvolle Interieur der Klosterkirche bietet die passende Kulisse zum einstündigen Adventskonzert. Die Kirchenbänke sind voll. Ich staune, lausche und geniesse.

Neben mir turnt ein Dreikäsehoch auf seinem Mami herum. Die lässt es liebevoll geschehen. Beim vierten Lied fängt der junge Mann an zu quengeln. Die Mutter geht mit ihm raus. Wenig später kehren die beiden zurück. Der Bub trägt nun eine Wollmütze und ist sichtlich zufrieden.

Die Wylandmeisli singen «Hallelujah, hallelujah». Die hellen Kinderstimmen erwärmen die Herzen. Wenn doch nur Hände und Füsse auch etwas Wärme abbekämen, denke ich. In der Klosterkirche ist es doch recht kalt. Das Schlusslied, «Das isch dä Stärn vo Bethlehem» aus der Zäller Wiehnacht, stimmen alle gemeinsam an. Das Konzert ist zu Ende. «Toll habt ihr gesungen», schlottert es aus mir heraus, als Bruder und Schwägerin, die mitgesungen haben, sich vom Chor verabschieden und wir die schönste aller unbeheizten Kirchen verlassen.

Kurze Zeit später zu Hause in der Küche: Wir bereiten Glühwein zu. Dazu erhitzen wir Merlot, Rohrzucker, Orange, Zimtstange, Nelken und Kardamom in einer Pfanne. In der gemütlichen Stube warten schon die Nichte und die Neffen.

Jetzt endlich ist der ultimative Adventsmoment da: Wir heben die dampfenden Gläser, prosten einander zu und nehmen den heiss ersehnten kräftigen Schluck. Ahhh. Wohlige Wärme durchflutet den Körper. Alles ist gut.

