Jahresrechnung Gachnang – Klares Ja, tiefe Stimmbeteiligung Die Stimmberechtigten in Gachnang haben die Jahresrechnung mit 94 Prozent Ja-Anteil genehmigt. Die Stimmbeteiligung lag bei 13,6 Prozent. Rafael Rohner

Die Thurgauer Gemeinde Gachnang liess wegen Corona an der Urne über die Jahresrechnung abstimmen. Foto: Madeleine Schoder

Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Gachnang schliesst mit einem Plus von rund 850’000 Franken. Dies bei einem Aufwand von 18,8 Millionen Franken. Das Ergebnis ist deutlich besser als erwartet. Budgetiert war ein Minus von rund 234’000 Franken. Die Stimmberechtigten haben die Jahresrechnung am Sonntag an der Urne wie erwartet deutlich bewilligt. 375 Personen legten ein Ja ein, 25 stimmten dagegen. Der Ja-Anteil beträgt somit hohe 94 Prozent. Allerdings war die Stimmbeteiligung mit 13,61 Prozent für eine Urnenabstimmung tief.