Leitartikel zur Abstimmung Eichwaldhof in Winterthur Mit einem Nein wäre niemandem geholfen

Die Bewohner im Schoorenquartier in Oberwinterthur wehren sich vehement gegen den privaten Gestaltungsplan Eichwaldhof, weil sie nicht heute bekommen, was morgen möglich wird: eine quartierverträglichere Verkehrserschliessung. Dass sie protestieren, ist legitim. Ein Nein an der Urne rechtfertigt es trotzdem nicht.