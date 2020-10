Kein neuer Stadtkreis in Winterthur – Klares Nein zu Hegi als Stadtkreis Warum der Stadtrat will, dass Hegi ein Quartier in Oberwinterthur bleibt. Delia Bachmann

Einige Gemeinderäte um Andreas Geering (CVP) argumentierten, dass das Leben wie auch der ÖV in Hegi nicht nach Oberwinterthur ausgerichtet sind und das Quartier darum zum eigenen Stadtkreis werden soll. Archivfoto: Madeleine Schoder

Der Stadtrat will keinen neunten Stadtkreis. In seiner Antwort erteilt er dem Ansinnen von CVP-Gemeinderat Andreas Geering eine klare Absage. Dieser hatte zusammen mit Vertretern von SP bis SVP vorgeschlagen, dass die Quartiere Neuhegi, Hegi und Hegmatten zu einem neuen Stadtkreis Hegi zusammengeschlossen werden. Viel ändern würde sich durch einen neuen Stadtkreis nicht, räumte Geering im Juli gegenüber dem «Landboten» ein: «Er dient in erster Linie der Identifikation.»