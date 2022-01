Primarschule Seuzach – Klasse wegen Corona im Fernunterricht Die Anzahl positiv getesteter Schüler an der Primarschule in Seuzach steigt. Vor allem in Ohringen hat sich die Lage verschärft. Fabienne Grimm

Die Anzahl positiv getesteter Primarschüler nimmt in Seuzach zu, im Bild das Schulhaus Rietacker. Foto: Madeleine Schoder

Die Omikron-Welle macht sich auch an der Primarschule Seuzach bemerkbar. Wie die Primarschule in einer Mitteilung auf ihrer Website schreibt, hat sich die Situation insbesondere in Ohringen innerhalb der letzten Woche «merklich zugespitzt». Nach Rücksprache mit dem Volksschulamt sei deshalb die 5./6. Klasse bis und mit Freitag in den Fernlernmodus versetzt worden.