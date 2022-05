Stadtparlament Illnau-Effretikon – Klassenmusizieren wird definitiv eingeführt Blasmusik ist für die Viertklässlerinnen im Schulhaus Eselriet bereits Alltag. Nun will das Parlament den Unterricht allen 4. Klassen ermöglichen. Heinz Zürcher

Im Schulhaus Eselriet wird das Klassenmusizieren seit Sommer 2021 erprobt. Foto: Roger Hofstetter

Die Viertklässlerinnen und Viertklässler im Schulhaus Eselriet werden seit Sommer in Klassenmusizieren unterrichtet. Jeder Schüler und jede Schülerin erlernt während eines Jahres ein Blasinstrument. Das von der Stadtjugendmusik und der Musikschule Alato initiierte Projekt ist ein Erfolg. Und deshalb soll es künftig in allen 4. Klassen von Illnau-Effretikon eingeführt werden. Am Donnerstagabend hat das Stadtparlament dazu einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 188’000 Franken genehmigt.