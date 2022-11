Motorradneuheiten – Klassische Formen, moderne Antriebe Die Mailänder Motorradmesse Eicma glänzte bis Sonntag mit einer ganzen Reihe von Zweirad-Premieren. Vor allem die Benelli und Voge präsentierten zahlreiche Neuheiten. Ulf Böhringer

Aprilia, Mitglied der Piaggio-Gruppe, präsentierte mit der RS 660 Extrema in Mailand ein sportliches und leichtes Modell. Das 100-PS-Bike bringt fahrfertig nur 166 Kilogramm auf die Waage. Erreicht wird dies durch die Ausrüstung mit diversen Karbonteilen sowie einem Karbon-Sportauspuff. Zudem stellte Aprilia den jüngsten Stand seines E-Projekts Electrica vor.

Benelli zelebrierte in Mailand den grossen Auftritt: Die italienische Marke im Besitz des chinesischen QJ-Konzerns beeindruckte mit mehreren Neuheiten. Dazu gehören die filigranen BKX 125 S und BKX 250 S und die nackte 500er Tornado TNT 500. Sie wird vom bekannten Zweizylinder-Reihenmotor mit 35 kW/48 PS angetrieben und wiegt 199 Kilogramm. Vollkommen neu ist, dass Benelli seine TRK-Baureihe um eine Motorisierung mit 700 Kubik erweitert; die Leistung des Reihentwin beträgt in der TRK 702 56 kW/76 PS, das Gewicht der strassenorientierten Basisversion liegt bei 235 Kilogramm. Zusätzlich wird das Triebwerk in die auch für den Offroadeinsatz gedachte TRK 702 X installiert.

Brixton mit einem E-Projekt

Die noch sehr junge österreichische Motorradmarke Brixton zeigt in Mailand kein neues Serienmodell, sondern beschränkt sich auf zwei Konzeptbikes. Die Storr ist mit dem bekannten 500er Zweizylinder ausgerüstet und versteht sich als Adventure-Bike. Das zweite Konzeptbike heisst Layback und ist das erste E-Projekt von Brixton; es handelt sich um einen lässigen Stadtflitzer. Die Akkus werden von zwei massiven Stahlrohren getragen und sind so tief wie möglich installiert.

Brough Superior, Motorrad-Edelmarke aus Südfrankreich, setzt sich mit einem neuen Modell namens Dagger glanzvoll in Szene. Dabei handelt es sich um einen Roadster, der in höchst spezieller Brough-Manier gezeichnet ist. Angetrieben wird die Dagger vom auf Euro5 gebrachten Einliter-V2 Aggregat mit einer Leistung von 75 kW/102 PS. Der Rahmen besteht aus geschmiedetem Titan, die 17-Zoll-Räder sind aus geschmiedetem Aluminium. Die Dagger ist als Einsitzer mit Cockpit-Verkleidung konzipiert.

Als erste Marke hat Kawasaki zu einem Technologiesprung bei der Beleuchtung angesetzt: Die 2023er Version der H2 SX SE erhält ein automatisch regelndes Fernlicht. Dabei wird über einen Kamerasensor die Leuchtkraft von anderen Fahrzeugen und der Strassenbeleuchtung gemessen und das LED-Fernlicht automatisch aus- oder eingeschaltet. Das AHB genannte System (Auto High Beam) wird sowohl in die Basisversion des 200 PS starken Kompressor-Sporttourers H2 SX wie auch in die mit semiaktivem Fahrwerk und einigen weiteren Finessen ausgerüstete Special Edition SE eingebaut.

Serien-Stromer bei Kawasaki

Keine Zukunftsmusik mehr ist bei Kawasaki die Elektromobilität auf zwei Rädern: Zusätzlich zu einigen Prototypen wurde ein serienreifes Modell im Ninja-Stil gezeigt. Es kann mit dem Ausweis Kategorie A gefahren werden. Der Verkauf der Ninja EV wird im kommenden Jahr beginnen.

Der taiwanische Zweiradhersteller Kymco, bislang auf Roller spezialisiert, erweitert seine Produktpalette demnächst um E-Motorräder. Das lassen die beiden Konzeptbikes erwarten, die auf der Eicma zu sehen waren. Angaben über die Motorisierung und weitere technische Details gibt Kymco noch nicht heraus. Als Neuheit im Scooter-Bereich fungiert die nächste Generation des Maxirollers Downtown 350 GT. Der Vierventil-Einzylinder hat einen Hubraum von 320 Kubikzentimetern und eine Leistung von 21 kW/28 PS. Das Leergewicht wird um die 200 Kilogramm betragen.

Moto Guzzi hat für das bekannte Modell V9 Bobber eine Special Edition entwickelt: Im Customstil nahm man sich insbesondere der schwarzen Lackierung an, dazu kommen Lenkerendenspiegel und ein Spezialauspuff. Auch von der Guzzi V7 Stone, dem bislang beliebtesten Modell der Italiener, gibt es eine Special Edition. Sie wurde auf ein sportlicheres Erscheinungsbild getrimmt, erhält einen speziellen Sattel und ebenfalls Lenkerendenspiegel sowie einen Arrows-Sportauspuff.

MV Agusta verzichtete auf der Eicma auf die Vorstellung neuentwickelter Modelle; stattdessen setzte man auf eine Verfeinerung des bestehenden Modellprogramms. So werden alle Dreizylindermodelle (Brutale, Dragster, F3 und Turismo Veloce) als Basis künftig in einer R-Version ausgeliefert. Der Antrieb wurde überarbeitet, zudem gibt es bei einigen Modellen neu gestaltete Sitze, das TFT-Display erhält erweiterte Konnektivität. Auch die Vierzylindermodelle erhalten analog die genannten grundlegenden Überarbeitungen.

Halbes Dutzend Neuheiten von Voge

Ausser der kürzlich präsentierten neuen Generation der Vespa GTS waren auf der Eicma weitere Neuheiten der Kultmarke zu sehen: Auf Basis der GTS wurde die Gtv entwickelt; sichtbare Merkmale sind ihre Einsitzigkeit mit Höcker im Racingstil und der auf dem Frontkotflügel montierte Scheinwerfer.

Extrem ins Zeug gelegt hat man sich bei der chinesischen Firma Loncin, die für ihre Marke Voge gleich ein halbes Dutzend Neuheiten entwickelt hat. Der chinesische Kooperationspartner von BMW rüstet die Reiseenduro Voge Valico 900DS mit einem neuentwickelten Zweizylinder-Reihenmotor aus. Der weist einen Hubraum von 895 Kubikzentimetern auf und leistet 72 kW/96,5 PS, das maximale Drehmoment erreicht 91 Nm. Das Leergewicht liegt bei 220 Kilogramm und verspricht eine hohe Agilität. Ebenfalls die Modellbezeichnung Valico trägt die neue 525DSX; sie wird vom bereits bekannten 500-Kubik-Zweizylinder mit 35 kW/48 PS angetrieben. Die kleinere Reiseenduro wiegt 190 Kilogramm, die Sitzhöhe ist zwischen 81 und 83 Zentimetern wählbar.

Trofeo heisst die neue Nakedbike-Baureihe von Voge. Zu Anfang gibt es eine Trofeo 525 AC, dazu die Trofeo 525ACX und die Trofeo 300 ACX Scrambler. Zudem wagt Voge den ersten Schritt in den Markt der Einsteigerbikes: Dazu hat man die Brivido 125R mit 10,5 kW/14 PS entwickelt. Das Gewicht des jugendlich-dynamisch wirkenden Kleinmotorrads wird mit 128 Kilogramm angegeben, die Auspuffanlage ist betont kompakt gehalten.

