FC Winterthur unterliegt in Basel – Klatsche trotz Führung und Traumtor Der FC Winterthur unterliegt in Basel gleich 2:5. Er kassiert drei Tore nach Kontern, war aber nicht so schlecht, wie es das Resultat erahnen lässt.

Jean-Kevin Augustin erzielt das 3:1 für den FC Basel. Markus Kuster im Tor ist chancenlos. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am 17. Februar 2021 schlug der FC Winterthur den FC Basel 6:2 im St.-Jakob-Park. Es war der Cup-Achtelfinal. Nun gut zweieinhalb Jahre später gab es erneut ein Torspektakel im «Joggeli». Nur der FCW unterlag. 2:5 steht es am Schluss, es ist Meisterschaft und es ist eine Klatsche.

Doch der FC Winterthur war zu keinem Zeitpunkt chancenlos. Er war in mehreren Situationen einfach zu wenig clever. Denn er ging bereits nach acht Minuten durch Matteo Di Giusto in Führung. Der Offensivspieler profitiert dabei von einem grossen Fehler von Mirko Salvi im Basler Tor. Der Vertreter von Marwin Hitz konnte einen eigentlich harmlosen Freistoss von Samuel Ballet nicht festhalten, Di Giusto chippte den Abpraller ins Tor. Der FCW war besser. Er hatte durch Di Giusto und vor allem durch Yannick Schmid zwei ausgezeichnete Chancen auf das 2:0. Doch er war zu wenig clever, um diese zu nutzen. Und vor allem war er zu wenig clever, die Führung in die Pause zu bringen.

In der 41. Minute erzielte Finn Van Breemen fast aus dem Nichts den Ausgleich. Der Innenverteidiger zog aus gut 25 Meter ab und traf etwas überraschend. Markus Kuster im Winterthurer Tor war dabei ähnlich unschuldig am Gegentor wie sein Gegenüber Mirko Salvi zuvor. Der Schuss war mindestens haltbar. FCB-Trainer Timo Schultz sagte dann auch: «Wir hatten Glück, dass der Ball durchrutschte.» Und Torschütze Van Breemen meinte: «Ich schoss einfach so stark, wie ich konnte.» Dafür hatte er auch reichlich Platz, kein Winterthurer fühlte sich zuständig – nicht so clever, wie sich zeigte.

Zu wenig souverän

Statt 2:0 hiess es zur Pause 1:1. «Wir haben sie in der ersten Halbzeit mit einfachen Ballverlusten aufgebaut», sagte der Ex-Basler Roman Buess nach der Partie. Er stand zum ersten Mal in dieser Saison in der Startaufstellung. Das war die einzige Änderung von Trainer Rahmen. Trotzdem war der Auftritt nicht annähernd so souverän wie noch gegen Luzern. Weder das «Hintenraus-Spielen» noch das Pressing funktionierte so gut wie letzten Samstag. Im Gegenteil, was gegen Luzern sicher und selbstverständlich aussah, war gegen Basel ein Risiko. Das zog sich durch die ganze Defensivabteilung durch. «Wir liessen zu viel zu, da müssen wir uns verbessern», sagte FCW-Trainer Patrick Rahmen. Es war sein erster Auftritt als Gast im St.-Jakob-Park. «Spiele in der Heimat sind immer speziell», sagte Rahmen, der Fokus sei aber immer auf dem FCW gelegen. «Der Ausgleich noch vor der Pause war nicht der Grund für die Niederlage und das 2:0 wäre auch nicht die Entscheidung gewesen», so Rahmen.

Führungstor: Matteo Di Giusto freut sich über sein Tor zum 1:0. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Nach knapp einer Stunde kam der FC Basel zum 2:1. Es war eine Situation, die man vom FCW in Basel auch schon sah. Das Tor fiel nach einer Ecke. Die Winterthurer schafften es nicht, die Situation zu klären, und Ndoye profitierte. Dann war die Luft beim FCW irgendwie draussen, es kam kein richtiges Aufbäumen. Zwar versuchte der FCW weiter nach vorne zu spielen. Mit dem Ball agierte er aus einer Dreierkette mit den beiden Innenverteidigern Yannick Schmid und Basil Stillhart sowie mit dem abgekippten Sechser Luca Zuffi. Die Aussenverteidiger standen wieder extrem hoch – das wurde dem FCW später noch zum Verhängnis, denn die Räume dahinter wussten die Basler zu nutzen, und die Winterthurer verloren dort die entscheidenden Zweikämpfe.

Zum Beispiel in der 63. Minute: Yannick Schmid schaffte es nicht, Dan Ndoye zu stoppen. Der Basler setzte sich an der Seitenauslinie mit viel Armeinsatz durch und bediente in der Mitte Jean-Kevin Augustin. Der Stürmer umkurvte Torhüter Kuster und schob ein. Wenn Schmid sich etwas cleverer angestellt hätte, hätte er eventuell ein Foul schinden können. Auch hier fehlte etwas die Cleverness.

Wilde zweite Halbzeit

Das 3:1 hätte die Entscheidung sein können, doch auf einmal kam eine Reaktion des FCW. Er drückte in der Schlussphase auf den Anschluss. «Es war eine wilde zweite Halbzeit», urteilten beide Trainer unisono. Sayfallah Ltaief versuchte sich mit einem Schlenzer, Zuffi und Buess probierten sich durchzuspielen – es wollte nicht. Bis sich in der 80. Minute Basil Stillhart ein Herz fasste. Nach einem Angriff kam der Ball zum Winterthurer Verteidiger, und der hielt aus gut 30 Meter einfach mal drauf. Der Ball flog unhaltbar in den Winkel. Sonntagsschuss. Traumtor. Anschlusstreffer. Nur einen Angriff später fehlte Randy Schneider bei der Hereingabe von Ltaief. Es wäre das perfekte Comeback gewesen. Doch es kam, wie es so häufig kommt. «Wir drückten auf den Ausgleich und entblössten die Abwehr», beschrieb es Stürmer Buess.

Die Konsequenz? Der FC Basel konterte die Winterthurer aus. Fabian Frei traf zweimal. Am Schluss stand eben dieses 5:2. Beim FC Winterthur sprachen sie von einem zu hohen Sieg. «Eine total unnötige Niederlage», nannte es Buess. «Unter dem Strich ein verdienter Sieg für den FC Basel, wenn auch deutlich zu hoch», meinte Rahmen. «Mit den beiden Toren in der Nachspielzeit entspricht das Resultat nicht dem Spiel», sagte Schmid. Nur, was auch gesagt werden muss: Die guten Chancen machte der FCW nicht. Dennoch erzielte er zwei Tore in Basel. Das geschieht nicht alle Tage – wie vieles nicht alle Tage geschieht. Beispielsweise der Torwartfehler vor dem 1:0 durch Di Giusto. Oder der Sonntagsschuss von Stillhart. Es ist aber nicht alle Tage Sonntag. Oder Cupachtelfinale.

Am Boden: Yannick Schmid hilft Roman Buess beim Aufstehen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

FC Basel – FC Winterthur 5:2 (1:1) St.-Jakob-Park, Basel.- SR: Cibelli.- 21’370 Zuschauende Tore: 8. Di Giusto 0:1. 41. Van Breemen (Ndoye) 1:1. 58. Ndoye (Van Breemen) 2:1. 63. Augustin (Ndoye) 3:1. 80. Stillhart 2:3. 90. Frei (Lopéz) 4:2. 90. (+3) Frei (Foulpenalty) 5:2. FCB: Salvi; Lang (81. Lopéz), Comas (81. Djiga), van Breemen, Calafiori; Frei, Schmid (77. Essiam); Ndoye, Onyegbule (59. Kade), Millar (81. Zé); Augustin. FCW: Kuster; Siedler (89. Ramizi), Stillhart, Schmid, Diaby; Zuffi, Jankewitz (68. Corbaz); Ballet (60. Ltaief), Di Giusto (60. Schneider), Burkart (68. Turkes); Buess. Bemerkungen: FCB ohne Hitz, Burger, Adjetey, Avdullahu, Dubasin (verletzt), Xhaka, Barry (gesperrt). FCW ohne Gelmi, Rodriguez (verletzt), Manzambi, Gonçalves, Lüthi, Chiappetta, Holenstein, Lekaj (nicht aufgeboten). Verwarnungen: 23. Y. Schmid (Foul), 33. Siedler (Foul), 35. D. Schmid (Foul), 55. Millar (Foul) 63. Buess (Reklamieren)

