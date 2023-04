Klimapolitik in Zürich – «Kleiderpeitsche»: Zürcher Gemeinderat will Kleider-Konsum eindämmen Um die CO₂-Emissionen im Bereich Textilien zu senken, soll die Stadt die Bevölkerung zum nachhaltigeren Umgang mit Kleidern anhalten. Dies fordert das Stadtparlament. Bürgerliche sprechen von Bevormundung. Martin Huber

Zusammengepresste Kleider im Sortierbetrieb einer Kleidersammlung. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Hauchdünn für netto null im Kleiderschrank: Mit 60 zu 58 Stimmen hat der Gemeinderat am Mittwochabend ein Postulat der beiden Grünen Selina Walgis und Anna-Béatrice Schmaltz an die Stadtregierung überwiesen. Diese muss nun prüfen, wie in Zürich die Treibhausgasemissionen im Bereich des Textilienkonsums pro Kopf gesenkt werden können.