Verbot in Kleinandelfingen – Kleinandelfingen untersagt Hüpfburgen im Gemeindepark Im Kleinandelfinger Grillenpark ist es künftig nicht mehr erlaubt, Hüpfburgen aufzustellen. Die Gemeinde nennt mehrere Gründe für das neue Verbot. Markus Brupbacher

Hüpfende Kinder haben Freude, was bisweilen zu Lärm für Anwohnende führt. Symbolfoto: Ralf Hirschberger / Keystone

«Spielgeräte für die Kleinen, Ruhe und Erholung in lauschiger Umgebung»: Das bietet der Grillenpark, wie der Kleinandelfinger Gemeinderat im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. Man freue sich, dass der Park rege genutzt werde, zu Spass und Erholung beitrage. «Und dazu einlädt, dort Feste und Kindergeburtstage feiern zu wollen.»

Jetzt folgt das Aber in der Mitteilung der Gemeinde. So sei der Grillenpark dieses Jahr mehrfach für ein Hüpfspektakel im Rahmen von Kindergeburtstagen genutzt worden. «Zum grossen Vergnügen der Kinder natürlich.» Doch sosehr die Gemeinde «den jungen Gästen und Eltern dieses Vergnügen» gönne, es berge «leider in verschiedener Hinsicht auch Missvergnügen».

Die Hüpfburgen würden, auch wenn sie mit Luft gefüllt seien, «gut und gerne an die 100 Kilogramm oder mehr» wiegen. Dieses Gewicht sei je nach Witterung schädlich für den Rasen. Als weiteren Kritikpunkt nennt die Gemeinde die erhöhte Geräuschbelastung durch das Hüpfburg-Gebläse und die «hörbare Freude der Kinder». Das sei für Anwohnende störend während mehrerer Stunden. Zudem nehme die Installation viel Platz in Anspruch, «was andere Besucherinnen und Besucher einschränkt». Aus all den Gründen untersagt die Gemeinde Kleinandelfingen das Aufstellen von Hüpfburgen im Grillenpark.



