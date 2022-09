Klimastreik in Winterthur – Kleine Demo für faire Energiepolitik Am Freitagabend zog der Klimastreik wieder durch Winterthur. Unter dem Motto «People over Profit» solidarisierten sich rund 130 Anwesende. Deborah von Wartburg

Am Freitagabend fand eine Klimademo in der Altstadt statt. Foto: Madeleine Schoder

Am Freitag zog das Kollektiv Klimastreik Winterthur wieder durch die Altstadt. Mit ihnen etwa 130 Demonstranten und Demonstrantinnen. Der kleine Menschenzug bewegte sich von der Steinberggasse über den oberen Graben, dann die Stadthausstrasse hinunter und über den Neumarkt zurück in die Steinberggasse. Der Umzug fand unter dem Motto «People over Profit» statt. «_-Krise lösen? Dem Kapital den Stecker ziehen» steht auf einem Transparent. Die Stimmung ist entspannt.