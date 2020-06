Demonstrieren für’s Klima – Kleine Klimademo in der Altstadt Am Samstagmorgen demonstrierten in der Winterthurer Innenstadt einige Aktivistinnen und Aktivisten unter dem Motto «Von der Coronakrise in die Klimakatastrophe?!» red

Diverse Plakate mit unterschiedlichen Mitteilungen wurden präsentiert. Klimastreik Winterthur

Unter dem Motto “Von der Coronakrise in die Klimakatastrophe?!” protestierten am Samstagmorgen diverse Personen in der Altstadt. Sie zeigten Schilder mit Sprüchen wie «Krise ist Krise» und «Normal = brutal und fatal».