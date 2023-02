Winterthur schlägt Lugano – Kleine Männer ganz gross – der FCW gewinnt 1:0 Zum vierten Mal in Serie feiert der FC Winterthur auf der Schützenwiese einen Sieg. Doch auf der Ehrenrunde wurde nicht der Torschütze gefeiert. Gregory von Ballmoos

Matteo Di Giusto dreht jubelnd ab. Er erzielte das einzige Tor des Abends. Foto. Michael Buholzer (Keystone)

«Den Mutigen gehört die Welt», gab FCW-Trainer Bruno Berner als Motto für das Spiel aus. Er lebte es vor und brachte die Neuverpflichtung Joaquìn Ardaiz gleich von Beginn weg. Der Mittelstürmer aus Uruguay spielte an der Seite von Roman Buess. Dahinter der gewohnte Dreizack mit Samir Ramizi, Matteo Di Giusto und Nishan Burkart. «Mein Fussball ist von der Mitte nach vorne», so Berner. Das sagt er schon seit seinem Amtsantritt. Am Sonntag zeigte sein Team in der ersten Halbzeit zum ersten Mal Ansätze davon.