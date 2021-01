Silvesternacht in Zürich – Kleine und grosse Polizei-Einsätze Die Kantonspolizei Zürich musste in Volketswil eine illegale Party mit über 100 Personen auflösen. Dazu gingen beim Notruf über 60 Meldungen wegen diversen Störungen ein. red

Das offizielle Feuerwerk wurde dieses Jahr abgesagt. Es gab private Feuerwerke. KEYSTONE

In der Silvesternacht ist die Kantonspolizei Zürich etliche Male wegen Feuerwerken, Ruhestörungen und Nichteinhaltung von Corona-Massnahmen ausgerückt. Im Kreis 1 und in Volketswil ist es zu zwei grösseren Einsätzen gekommen, wobei in Volketswil kurz nach Mitternacht eine unbewilligte Silvesterparty mit über 100 Personen aufgelöst werden musste.

Im Vorfeld zum Jahreswechsel erinnerte die Polizei die Bevölkerung an die auch in der Silvesternacht geltenden Corona-Massnahmen. Im Speziellen wies sie darauf hin, dass öffentliche sowie private Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt sind. Um die Massnahmen zu kontrollieren, war die Kantonspolizei Zürich mit einem verstärkten Aufgebot im ganzen Kanton unterwegs.

Wie die Kapo Zürich am Neujahrstag in einer Mitteilung schreibt, sind beim Notruf rund 30 Meldungen wegen Ruhestörung oder der Missachtung von Corona-Massnahmen eingegangen. Die Situationen hätten im Gespräch geklärt werden können und es gab keine Anzeigen.

Das Abbrennen von Feuerwerk sorgte für weitere rund 30 Meldungen. Es gab auch vereinzelt kleine Brände. Diese konnten jeweils durch die ausgerückten Patrouillen oder die beigezogene Feuerwehr gelöscht werden.

Mehr Betrieb am Hauptbahnhof

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, hielten sich im Zürcher Hauptbahnhof verhältnismässig viele Personen auf, darunter auch zahlreiche alkoholisierte. Es mussten rund 15 Wegweisungen ausgesprochen werden und mehrere Personen wurden vorübergehend verhaftet.

Bei einer Kontrolle in der Linth-Escher-Gasse im Stadtzürcher Kreis 1 griffen mehrere Personen Polizisten an. Es wurden neun Personen verhaftet. 15 weitere im Alter von 16 bis 24 Jahren werden wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte und weiterer Straftaten angezeigt.