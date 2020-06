Hochwasserschutz in Turbenthal – Kleiner Bach, grosse Gefahr Der Chämibach könnte bei Hochwasser weite Teile des Dorfs überfluten. Mit einem «Vollausbau» soll er sicherer werden. Bei Anwohnern kommt das gut an. Rafael Rohner

Der Chämibach in Turbenthal soll für knapp 2 Millionen Franken saniert werden. Bild: Marc Dahinden

Normalerweise murmelt der Chämibach ruhig durch Turbenthal. Bei einem grösseren Unwetter, wie es alle 100 Jahre vorkommt, könnte sich das rasch ändern: Der Chämibach würde über die Ufer treten und bis zu 145 Gebäude fluten. Betroffen wären dabei besonders sensible Einrichtungen, so das Gehörlosendorf, das Pflegeheim Lindehus oder das Schulhaus Breiti. Fachleute haben den möglichen Schaden bei einem solchen Ereignis zudem in Franken berechnet: Circa 13 Millionen Franken könnte es kosten.