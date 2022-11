Wie man Altbauten aufwertet – Kleiner Eingriff, grosse Wirkung

Mit einer punktuellen Erweiterung der Küchen schafft eine Genossenschaft im basellandschaftlichen Arlesheim mehr Wohnqualität. Daniela Meyer

Blick in die renovierte Küche. Vor dem Umbau war sie nur gerade acht Quadratmeter gross. Foto: Kambiz Shafei

Während der Umbauarbeiten klaffte in der Aussenwand der Küche ein riesiges Loch. Kochen war nur auf einer mobilen Herdplatte möglich, die neben dem alten Kühlschrank im Wohnzimmer installiert war. Dadurch war die Dreizimmerwohnung während rund sechs Wochen noch kleiner als bisher. So erging es zwölf Familien, die am Wolfmattweg in Arlesheim im Kanton Basel-Land wohnen.