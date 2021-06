Rychenberg in der Corona-Saison – Kleiner Gewinn dank externer Hilfe Die Corona-Saison 2020/21 war für die Unihockeyaner des HC Rychenberg in jeder Beziehung fordernd. René Bachmann

Spiele vor leeren Tribünen führten bei Rychenberg zu einem grossen Rückgang der Matcheinnahmen. Foto: Heinz Diener

2020/21 dürfte die bislang wohl aufreibendste Saison in der 38-jährigen Clubgeschichte des HC Rychenberg gewesen sein. Einzig diejenige in der Frühzeit, als rund die Hälfte der noch wenigen Mitglieder einen eigenen Verein gründeten und damit den Fortbestand des HCR gefährdeten, war ähnlich turbulent verlaufen. Anders als damals waren dieses Mal die Herausforderungen jedoch breiter gefächert. Der Verein wurde in fast seinem ganzen Wirken stark gefordert.

Es waren zuallererst mal sportlich schwierige Zeiten, denn es konnte mit Ausnahme der NLA-Mannschaft keine andere eine volle Saison bestreiten. Die Leistungsteams des Nachwuchses wurden nach drei bis sieben Runden auf gutem Wege gestoppt, andere Mannschaften konnten erst gar nicht starten und wieder andere nicht einmal trainieren. Finanziell wiederum war es gar eine veritable Gratwanderung, weil die Match-, Gastronomie- und Merchandising-Einnahmen ganz oder zu Teilen wegbrachen. Und organisatorisch waren angesichts der wechselnden Erlasse von Behörden und Schulen permanente Flexibilität und zuweilen Kreativität vonnöten.