Friedensrichter im Flaachtal – Kleines Tal mit grosser Wahlbürokratie Wer fürs ganze Flaachtal Friedensrichter werden will, muss in jeder einzelnen Gemeinde eine Mehrheit erzielen. Das Extremszenario: Das Tal erhält fünf Richter. Markus Brupbacher

Blick vom Goldenberg hinab auf die Gemeinde Dorf und weiter hinaus ins Flaachtal. Archivfoto: Marc Dahinden

Der bald abtretende Friedensrichter des Flaachtals, Stephan Tschachtli, schlichtete in allen fünf Talgemeinden Streitigkeiten – also in Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken. Und die offiziellen fünf Kandidierenden für den ersten Wahlgang vom 7. März wollen auch in all diesen fünf Gemeinden gewählt werden. Nur: Es gibt gar keinen gemeinsamen Wahlkreis fürs Flaachtal, wie man vielleicht meinen könnte.

«Diese Thematik ist nicht ganz einfach», sagt selbst Sabrina Meister auf Anfrage. Sie ist die Präsidentin des Friedensrichterverbandes des Bezirks Andelfingen und Friedensrichterin von Dachsen. Der Grund: «Die Gemeinden regeln die Wahlen eigenständig.» Das war auch der Grund, weshalb verwirrend unterschiedliche Daten über die Eingänge der einzelnen Kandidaturen kursierten.