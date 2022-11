Aktion in Winterthur – Klimaaktivisten lassen Luft aus SUV-Pneus In der Gegend Rychenbergstrasse, Heiligberg und Rosenberg haben Aktivistinnen und Aktivisten diverse Pneus entlüftet. Die Polizei ermittelt. Rafael Rohner

Keine Luft mehr in den Pneus: Aktivisten haben sich an diesem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Foto: Tyre Extinguishers Winterthur

In der Nacht auf Dienstag wurden diverse Fahrzeuge «ausser Gefecht gesetzt», heisst es in einer Mitteilung. In Winterthur seien circa 70 SUVs betroffen, dies in der Gegend Rychenbergstrasse, Heiligberg und Rosenberg, mitgelieferte Bilder dokumentieren den Schaden. Zusammen mit Zürich seien es knapp 200 SUVs. Auch in Basel und Genf sind gemäss Mitteilung Gruppen aktiv.