Paradeplatz besetzt

Rund 200 Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung haben am Montagmorgen auf dem Paradeplatz in Zürich den Hauptsitz der Grossbank Credit Suisse und die Geschäftsstelle der UBS besetzt. Sie errichteten Blockaden mit mehreren schweren Geräten wie Tripods und Fässer.

Auf Twitter schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten, sie seien «nicht zum Spass da». Sie werfen den Grossbanken Credit Suisse und UBS vor, bishlang nicht angemessen auf die Klimakrise reagiert zu haben.

Nun fordern sie den Ausstieg der Banken aus Investitionen in fossile Energieträger bis Ende Jahr, eine sofortige Offenlegung aller Finanzflüsse und wollen beides mit Hilfe der Schweizerischen Nationalbank gesetzlich verankern.

Die Schweizer Finanzinstitute trügen eine grosse Verantwortung für die Folgen der weltweiten Klimakrise. Wenn diese Institute aufhörten, in fossile Energien zu investieren, seien die international anerkannten Klimaziele erreichbar.

Bereits vor einer Woche hatten die Klima-Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung «Rise Up For Chance» auf dem Paradeplatz einen offenen Brief mit ihren Forderungen stellvertretend für den gesamten Finanzplatz an die Credit Suisse überreicht.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.