Aktivisten sperren Zürcher Strassen – Die Blockaden beginnen Die Gruppe Extinction Rebellion will drei Kreuzungen in der Zürcher Innenstadt durch einen Sitzstreik lahmlegen. Kurz nach 12 Uhr starten die ersten Aktionen David Sarasin , Martin Huber , Tina Fassbind UPDATE FOLGT

Blockade an der Bahnhofstrasse: Aktivisten bringen ein Boot auf die Fahrspur. Bild: Martin Huber

Mit Booten, Stühlen und einem riesigen, aufblasbarem Globus auf der Strasse: Die Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben mit ihrer Blockade begonnen. Sie wollen per Sitzstreik den Verkehr und das Alltagsleben in der Zürcher Innenstadt stören – und zwar an der Kreuzung Urania-/Bahnhofstrasse, der Rudolf-Brun-Brücke sowie der Kreuzung Sihl-/Nüschelerstrasse.

Die Polizei ist über die Aktion informiert und bereits in Stellung – unter anderem an der Sihlporte und der Bahnhofstrasse. Allerdings mit einem kleinen Aufgebot. Man werde die Lage laufend neu beurteilen, erklärte Sprecher Marc Surber am Montagvormittag auf Anfrage.