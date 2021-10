Abstimmung in Winterthur – Klimastreik spannt mit der Politik zusammen Soll Winterthur 2040 oder 2050 CO₂-neutral werden? Um das Stimmvolk vom früheren Datum zu überzeugen, treten das Klimastreik-Kollektiv und ein Mitte-links-Bündnis gemeinsam auf. Deborah von Wartburg

Die Klimaallianz beginnt nun gemeinsam den Abstimmungskampf. Links: Klimaaktivistin Annika Müller. Foto: Heinz Diener

Bisher ging die Klimabewegung lieber auf die Strasse als auf die klassische Politbühne. Nun ändert sie ihren Ansatz – zumindest bis zur nächsten Abstimmung. Am 28. November entscheiden die Winterthurer Stimmberechtigten nämlich darüber, ob ihre Stadt im Jahr 2040 oder 2050 CO₂-neutral werden soll.

Um dem Datum 2040 an der Urne zum Sieg zu verhelfen, spannt das Kollektiv Klimastreik nun mit einem Parteienbündnis aus SP, Grünen, GLP, AL und EVP zusammen. Dieser Schulterschluss aus Parteien und Klimastreik bildet die sogenannte Klimaallianz. Bereits beim letzten Klimastreik Ende September hiess es in einer Rede: «Auch wenn Netto null 2040 ungenügend ist, ist es immerhin besser als noch zehn Jahre später.» Am Montagvormittag trat die Klimaallianz an einer Pressekonferenz zum Start der Abstimmungskampagne erstmals auf.