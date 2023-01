Umweltschutz – Klimawandel trübt Erfolge beim Gewässerschutz Die Wasserqualität von Bächen, Seen und Flüssen im Kanton Zürich hat sich zwar leicht verbessert. Doch die steigenden Temperaturen machen einige Erfolge teils wieder zunichte. Markus Brupbacher

Die Thur bei Altikon. Foto: Madeleine Schoder

Ob Bäche, Flüsse oder Seen: Wie geht es den Zürcher Gewässern? Diese Frage beantwortete Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) am Mittwoch in Zürich. An der Medienkonferenz stellte er den neuen Gewässerbericht vor, der alle vier Jahre erscheint. Seine Antwort fiel übers Ganze gesehen erfreulich aus. Man glaube ja oft, «dass wir alles am besten machen in der Schweiz». Doch beim Gewässerschutz ist sich Neukom sicher: «Da sind wir ganz, ganz vorne dabei.»