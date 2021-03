Historisches Bild aus Winterthur – Kloster, Fabrik, Impfzentrum Das Rieter-Areal hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Neustes Kapitel: Der Aufbau eines Impfzentrums. Karin Briner

Kloster, Fabrik, Impfzentrum Beim Standort des geplanten COVID-Impfzentrums auf dem Rieter-Areal an der Klosterstrasse 22 in Töss handelt es sich um einen aussergewöhnlichen Ort. Wie es der Name der Strasse bereits verrät, befand sich dort einmal ein Kloster. Von 1233 bis 1525 lebten und wirtschafteten Dominikanerinnen auf dem weitläufigen Areal an der Töss. Nachdem im Zuge der Reformation das Kloster 1525 aufgehoben worden war, nutzte die Zürcher Obrigkeit die grosse Klosteranlage als Amtssitz. Als sie 1830 das Interesse an der Liegenschaft verlor, wurde sie versteigert.

Heinrich Rieter, der bereits in Niedertöss eine Spinnerei betrieb, erhielt den Zuschlag und konnte 1833 den grössten Teil der klösterlichen Anlage kaufen: eine Mühle, eine Säge, eine Schleife, ein Salzhaus, zahlreiche Scheunen, Magazine und Ställe, sowie etwa fünf Hektaren Ackerland und Baumgärten. Rieter nutzte in der Folge das Areal als Werkstätte für seine Spinnereimaschinen. 1840 kaufte er das Amtshaus dazu und 1854 die Klosterkirche. Die Klosterbauten wurden im Laufe der Zeit Stück für Stück abgerissen und durch Fabrikhallen ersetzt.

Seit die Firma Rieter letztes Jahr ihre Produktion am Hauptsitz eingestellt hat, stehen die Hallen diversen Zwischennutzern zu Verfügung. Ab April 2021 so auch der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich für eines der 11 kantonalen COVID-Impfzentren.