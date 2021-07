Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Klostergarten fürs Adamskostüm Ein Blick hinter die Fassade des Sonnenbades, das der Winterthurer Kaufmann und Mäzen Georg Reinhart im Tössertobel gestaltete und baute. Regula Geiser

Sonnenbad der Villa Tössertobel um 1909. Eines von über 60’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Hermann Linck/bildarchiv.winterthur.ch

«In diesem Klostergarten, der von innen verriegelt werden kann, lässt es sich schön ruhen, lesen, meditieren oder auch im Adamskostüm an der Sonne braten.» So beschreibt der Winterthurer Kaufmann und Mäzen Georg Reinhart (1877–1955) sein kreuzgangartiges Sonnenbad, in dessen Mitte ein grosser Buddha ruht.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

1908 erwarb Reinhart einen grösseren Landkomplex im Tössertobel am Lindberg und legte dort oben als Erstes einen riesigen Garten mit Sonnenbad an. Das Wohnhaus kam erst später dazu. Gestaltet wurden Garten, Sonnenbad und Haus von den Winterthurer Architekten Robert Rittmeyer und Walter Furrer, gleichzeitig ist die gesamte Anlage aber auch ein sehr persönliches Werk des Bauherrn.

Georg Reinhart brachte seine Ideen und Vorstellungen aktiv ein, und alle Kunstwerke im Garten hat er für den jeweiligen Ort ausgesucht oder sogar extra anfertigen lassen. So auch den Buddha im Sonnenbad, den er nach einer japanischen Bronze vom Winterthurer Bildhauer Fritz Liechti nachbilden liess. Später kamen an den Wänden des Sonnenbads grossformatige Mosaike des belgischen Künstlers Frans Masereel hinzu und machten den Ort weltabgeschlossener Träumerei vollkommen.

Haus und Garten und auch das Sonnenbad stehen heute noch, sind aber nicht öffentlich zugänglich. Die Fassade des Sonnenbades mit ihren halbrunden Öffnungen ist jedoch von der Tössertobelstrasse aus gut zu sehen. Und vor dem inneren Auge vielleicht auch der Buddha, die Mosaike und das Adamskostüm.

Fehler gefunden?Jetzt melden.