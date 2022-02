Sieg nach Auf und Ab in Langenthal – Kloten baut die Tabellenführung aus Der EHC gewinnt das zweite Gastspiel gegen Langenthal 5:0. Nach starkem Start lassen die Unterländer im Mitteldrittel nach, sich diesmal aber nicht erwischen. Gleichzeitig verliert Olten auswärts. Dominic Duss

Die Klotener feiern den nächsten Sieg: Dank ihrem 5:0 in Langenthal liegt der EHC in der Tabelle nun bereits neun Punkte vor Olten. Foto: Robert Pfiffner

An ihr letztes Spiel in Langenthal haben die Klotener keine guten Erinnerungen. 4:1 führten sie am 28. November nach zwei Dritteln, 4:5 verloren sie noch nach Penaltyschiessen. Drei Gegentore mussten sie damals innert weniger als vier Minuten hinnehmen. Es war am Ende eine Partie zum Abhaken, doch ganz vergessen haben die EHC-Spieler sie wohl nicht.