Sieg im Spitzenkampf erkämpft – Kloten bremst den Leader aus Gegen Olten gewinnen die Unterländer auch das zweite Heimspiel. Nach dürftigem Start drehen sie die umkämpfte Partie mit einem Doppelschlag – und überzeugen erneut in Unterzahl. Dominic Duss

Bleibt im Spitzenkampf wie hier im Duell um den Puck der Sieger: Kloten-Stürmer Ramon Knellwolf setzt sich gegen die Oltner Eliot Antonietti (links) und Florian Schmuckli durch. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Dunkle Wolken ziehen vor dem Spitzenkampf über der Stimo-Arena auf. Sie kommen von Westen her, wie der Leader aus Olten. Dieser nimmt seinen Schwung aus sieben Siegen in Folge mit ins Zürcher Unterland und spielt im Startdrittel enorm stark auf.

Nach den ersten 20 Minuten sieht es für die Klotener jedenfalls so düster wie am Himmel aus. Fast alles spricht für Olten, das Schussverhältnis von 18:6 spricht jedenfalls Bände. Die Gäste führen allerdings nur 1:0. Individuelle Fehler in der Defensive eröffnen ihnen immer wieder Chancen. Im ersten Powerplay trifft Joel Scheidegger aus der zweiten Reihe. Steve Kellenberger wirft sich zwar in sein erstes Geschoss, kann dann aber das zweite nicht mehr blocken.