EHC gewinnt letztes Spiel in Küsnacht – Kloten erarbeitet sich 3:2-Sieg im kleinen Derby Auch gegen die GCK Lions verspielen die Unterländer eine 2:0-Führung und wenden eine Verlängerung noch ab. Diesmal erzielt Jorden Gähler in der 58. Minute das entscheidende Tor. Dominic Duss

Effizient im Powerplay: Kloten-Stürmer Patrick Obrist lässt GCK-Goalie Robin Zumbühl keine Abwehrchance und schiebt zum 2:0 ein. Foto: Sabine Rock

In der 58. Minute erlöst Jorden Gähler die Klotener. Der Verteidiger zieht an der blauen Linie ab und trifft ins hohe Eck. Die GCK Lions versuchen ohne Goalie die nächste Niederlage im kleinen Zürcher Derby abzuwenden, doch Dominic Nyffeler wehrt alles ab. Der EHC gewinnt auch das fünfte Duell der Saison gegen das ZSC-Farmteam. Wieder knapp, wie zuletzt Mitte Januar im Heimspiel, als er nach einem 3:1-Vorsprung gar in Rücklage geriet und sich noch 6:4 durchsetzte.